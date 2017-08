Ulkomaat

Kiinan maanjäristyksessä kuollut jo 24 ihmistä, 85 000 evakuoitiin kodeistaan

Kiinassa Sichuanin maakunnassa tiistaina tapahtuneen maanjäristyksen uhriluku nousi perjantaina 24:ään, kun viranomaiset löysivät lisää ruumiita, kertoo uutistoimisto AFP.



Tiistain 6,5 magnitudin järistyksessä loukkaantui 493 ihmistä, joista 45 vakavasti, kertoivat pelastustyöntekijät Kiinan valtiolliselle Xinhua-uutistoimistolle.



Aiemmin Aban piirikunnan hätäkeskus kertoi tiedotteessaan, että lisää kuolleita on löydetty bussista Zhangzhan jokilaaksossa. Siitä, mitä bussille oli tapahtunut, viranomaiset eivät antaneet lisätietoja.



Kiinan valtakunnallisen median mukaan noin 85 000 ihmistä on evakuoitu järistysalueen kylistä ja kaupungeista. Järistys sattui luonnonpuistoalueella, joka on monin osin Unescon maailmanperintökohteiden listalla.