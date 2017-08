Ulkomaat

Kolme syytä, miksi Pohjois-Korean ja USA:n välille ei syty ydinsotaa – ainakaan vielä

Kuuma kysymys

1) Kukaan ei oikeasti halua sotaa

2) Pohjois-Korean tavoite on olla jatkossakin olemassa

3) Vakavia eleitä ei vielä ole nähty

Milloin