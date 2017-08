Tutkija: Etelävaltioiden rasistinen äärioikeisto sai Trumpin hiljaisen hyväksynnän Charlottesvillen väkivaltaisuuksien jälkimainingeissa

Ulkomaat

Tutkija: Etelävaltioiden rasistinen äärioikeisto sai Trumpin hiljaisen hyväksynnän Charlottesvillen väkivaltai

https://twitter.com/SenCoryGardner/status/896472477844385792

äärioikeistolaiset osoittivat lauantaina mieltään Virginian Charlottesvillessä Yhdysvalloissa. Avoimen rasistisia ja fasistisia viestejä välittänyt mielenosoitus toi paikalle myös vastamielenosoittajia. Vastapuolet aloittivat väkivaltaisen mellakoinnin jo ennen aiotun mielenosoituksen alkua.Presidentti Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?search-term=donald+trump piti lauantaina puheen sen jälkeen, kun Virginian Charlottesvillessä käynnissä olleessa äärioikeiston ja vastamielenosoittajien välinen mellakointi johti 32-vuotiaan naisen kuolemaan ja 19 muun loukkaantumiseen. Ilmeisen presidentilliseksi kansan yhdistämispuheeksi tarkoitettu esiintyminen sai amerikkalaisilta hämmentyneen vastaanoton.”Amerikan vihan ja kahtiajaon täytyy loppua nyt heti. Meidän pitää tulla yhteen amerikkalaisina ja rakastaa valtiotamme”, Trump sanoi.Hän tuomitsi Charlottesvillen väkivallan, mutta ei väkivaltaisen mellakoinnin aloittanutta äärioikeistoa, joka viikonloppuna otetuissa kuvissa marssi virginialaiskaupungin kaduilla ja kantoi avoimesti muun muassa natsien ja Ku Klux Klanin symboleja.tappelivat kaupungin kaduilla ja etelävaltioiden sisällissodan sankarikenraalille Robert E. Leelle http://www.hs.fi/haku/?search-term=robert+e.+leelle aiemmin omistetussa puistossa verissä päin jo mielenosoituksen alusta alkaen, mutta varsinainen käänne tapahtui, kun 20-vuotias äärioikeistoa kannattava mies ajoi ilmeisesti tahallaan henkilöautolla kapealla kadulla olleiden vastamielenosoittajien päälle.Presidentin kannan­otto tai pikem­minkin kannan­ottamat­tomuus sai kovaa arvostelua sekä demokraateilta että republikaaneilta.”Herra presidentti – meidän täytyy kutsua pahuutta sen oikealla nimellä. Nämä olivat valkoista ylivaltaa kannattavia äärioikeistolaisia ja tämä oli kotimaista terrorismia”, kirjoitti republikaanisenaattori Cory Gardner http://www.hs.fi/haku/?search-term=cory+gardner Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi http://www.hs.fi/haku/?search-term=nancy+pelosi tviittasi suoraan presidentille https://twitter.com/NancyPelosi/status/896494890300747777 : ”Toistakaa perässäni, Donald Trump: valkoinen ylivalta on häväistys amerikkalaisille arvoille.”Ex-presidentit Barack Obama http://www.hs.fi/haku/?search-term=barack+obama ja Bill Clinton http://www.hs.fi/haku/?search-term=bill+clinton sekä ex-ulkoministeri Hillary Clinton http://www.hs.fi/haku/?search-term=hillary+clinton tuomitsivat hekin äärioikeiston Charlottesvillessä aloittaman väkivallan.ei osannut sillä tavalla yhdistää kansaa kuin presidentiltä odotetaan eikä hän osannut käyttää sellaisia sanoja, jotka olisivat olleet väestön valtavirran käsityksen mukaisia”, sanoo ohjelmajohtaja Mika Aaltola http://www.hs.fi/haku/?search-term=mika+aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.Aaltolan mukaan Trump epäonnistui erityisesti oman puolueensa kokoamisessa, kun ei tehnyt pesäeroa äärioikeistoon kansallisesti hälyttävän tilanteen jälkimainingeissa. Paradoksaalisesti Trumpin puhe todennäköisesti jopa lähensi valtavirtarepublikaanien ja demokraattien rivejä.”Puheessa ei osoitettu sormella niitä tahoja, jotka näiden tietojen perusteella olivat syyllisiä hyvin ikävään tapahtumasarjaan ja yhdysvaltalaisittain hyvin rumaan äärioikeiston ja fasistien mielenosoitukseen.”

