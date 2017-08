Jo 165 ihmistä on kuollut tulvissa Intiassa, Nepalissa ja Bangladeshissa – pula juomavedestä ja ruoasta uhkaa pelastuneita

Ulkomaat

Jo 165 ihmistä on kuollut tulvissa Intiassa, Nepalissa ja Bangladeshissa – pula juomavedestä ja ruoasta uhkaa

165 ihmistä on kuollut tulvissa ja tuhannet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan viime päivien aikana eri puolilla Nepalia, Intiaa ja Bangladeshia, kertovat paikalliset viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan.Kolme päivää kestäneet erityisen rankat sateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyörymiä, joissa on menehtynyt Nepalissa ainakin 70, Intiassa 73 ja Bangladeshissa 22 ihmistä.Pelastustyöntekijät ovat liikkuneet auttamassa ihmisiä, jotka ovat jääneet loukkuun esimerkiksi talojen katoille tai muihin korkeisiin paikkoihin, kertoo uutistoimisto Reuters.Assamin osavaltiossa Koillis-Intiassa noin 200 000 ihmistä on joutunut hätämajoitukseen. Himachal Pradeshin osavaltiossa puolestaan ainakin 46 ihmistä kuoli sunnuntaina, kun maanvyörymä syöksi kaksi bussia rotkoon.Nepalissa noin 48 000 kotia on poliisin mukaan jäänyt kokonaan veden alle. Punainen Risti varoittaa, että pula juomavedestä ja ruoasta uhkaa aiheuttaa tulva-alueilla humanitaarisen kriisin.lopulla alkanut sadekausi on tänä kesänä aiheuttanut Intiassa ja lähialueilla tulvia, joita on arvioitu pahimmiksi vuosikausiin.