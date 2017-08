Ulkomaat

Kahdella eteläafrikkalaisella strutsitilalla on havaittu lintuinfluenssaa

Kahdella strutsitilalla Länsi-Kapin provinssissa Etelä-Afrikassa on havaittu lintuinfluenssaa, kertoo provinssin maatalousministeriö.



Todetut tapaukset ovat runsaspatogeenista H5N8-lintuinfluenssatyyppiä, mutta sen ei uskota tarttuvan ihmisiin.



Molemmat strutsitilat on määrätty karanteeniin, ministeriö kertoo, ja lintuja ei päästetä sisään eikä ulos tartunta-alueilta. Molemmilla tiloilla on noin tuhat lintua.



Alueella ei ole todettu muita tartuntatapauksia. Ministeriö epäilee villilintujen tartuttaneen strutsit.



WHO:n mukaan todennäköisyys on pieni, että H5N8-lintuinfluenssatyyppi tarttuisi myös ihmisiin, mutta sitä mahdollisuutta ei voi sulkea pois.