Donald Trump jakoi tviitin, jossa Trump-juna ajaa CNN-hahmon yli – tviitti jaettiin satoja kertoja ennen sen poistoa

Ulkomaat

Donald Trump jakoi tviitin, jossa Trump-juna ajaa CNN-hahmon yli – tviitti jaettiin satoja kertoja ennen sen p

Yhdysvalloissa

MSM depicted my meme as showing the TrumpTrain "running over" a reporter.#FakeNewshttps://twitter.com/hashtag/FakeNews?src=hash‼️ The reporter is trying to stop it- feet popping ties. pic.twitter.com/fGN0QHUFkChttps://t.co/fGN0QHUFkC — SL (@SLandinSoCal) 15. elokuuta 2017 https://twitter.com/SLandinSoCal/status/897452776040431618

Ennen

Trump just re-tweeted this image, of a CNN journalist being killed, run over by a train 3 days after a woman was killed, run over by a car. pic.twitter.com/TZ09OafrXFhttps://t.co/TZ09OafrXF — Brian Klaas (@brianklaas) 15. elokuuta 2017 https://twitter.com/brianklaas/status/897417100226154496

Kyseessä

Trump

FOX NEWS EXCLUSIVE: President Trump 'seriously considering' a pardon for ex-Sheriff Joe Arpaio https://t.co/Rgw8l7i9Xlhttps://t.co/Rgw8l7i9Xl — FOX & friends (@foxandfriends) 14. elokuuta 2017 https://twitter.com/foxandfriends/status/897216447163879424