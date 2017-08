Ulkomaat

Kolumbian presidentti: Konflikti Farc-sissijärjestön kanssa lopullisesti ohi, aseista­riisunta saatiin päätöks

Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos ilmoitti tiistaina illalla, että yli 50 vuotta jatkunut aseellinen konflikti Farc-sissijärjestön kanssa on lopullisesti päättynyt ja aseistariisunta on suoritettu, kertoo uutistoimisto AFP.



YK:n valvoma aseistariisuntaprosessi päättyi, kun viimeisetkin aseet kuljetettiin pois Farc-sissien alueilta.



”Nyt kun aseet ovat laskettu, on konflikti lopullisesti päättynyt ja maassamme alkaa uusi vaihe”, Santos sanoi.



Kolumbian hallituksen ja Farc-järjestön neuvottelema rauhansopimus kaatui yllättäen kansanäänestyksessä viime vuoden lokakuussa. Marraskuussa sopimus uusittiin ja osapuolet pääsivät lopulliseen yhteisymmärrykseen aseellisen konfliktin lopettamisesta.



Vuosien saatossa konfliktissa kuoli yli 200 000 ihmistä, ja miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa.