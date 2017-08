Ulkomaat

Poikkeuksellinen itsemurhaisku Hamasia vastaan Gazassa

Itsemurhapommittaja räjäytti itsensä ja tappoi samalla yhden Hamasin vartijan aikaisin torstaina Gazassa, viranomaiset kertovat uutistoimisto AFP:n mukaan.



Hamasin edustajan mukaan turvallisuusjoukot pysäyttivät aamulla kaksi henkilöä, jotka lähestyivät Gazan alueen etelärajaa Egyptin puolelta.



”Yksi heistä räjäytti itsensä”, kerrotaan viranomaisten julkaisemassa lausunnossa uutistoimisto AFP:n mukaan.



Silminnäkijät kertovat, että rajalle lähetettiin satoja sotilaita räjähdyksen jälkeen. Gazalaiset turvallisuuslähteet uskovat, että iskun takana ovat radikaali-islamistit, AFP kertoo.



Hamas on itsekin poliittiseen islamiin nojaava toimija, jonka esimerkiksi Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat luokitelleet terroristijärjestöksi. Hamas on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä itseään radikaalimmilta järjestöiltä.



Turvallisuuslähteiden mukaan torstainen räjähdys olisi ensimmäinen kerta, kun itsemurhaisku on kohdistunut Hamasin joukkoihin Gazassa.



Yleensä Gazaa hallitseva Hamas ja sen naapurissa oleva Israel käyvät taistoa toisiaan vastaan. Molemmat osapuolet ovat turvautuneet väkivaltaan, kuten raketti-iskuihin.