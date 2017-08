Ulkomaat

Trumpin muistelmien haamukirjoittaja ennustaa presidentin eroavan – ”Yllätyn, jos hän selviää vuoden loppuun”

Yhdysvaltain

Trump's presidency is effectively over. Would be amazed if he survives till end of the year. More likely resigns by fall, if not sooner. — Tony Schwartz (@tonyschwartz) 16. elokuuta 2017 https://twitter.com/tonyschwartz/status/897900928023412736

The circle is closing at blinding speed. Trump is going to resign and declare victory before Mueller and congress leave him no choice. — Tony Schwartz (@tonyschwartz) 16. elokuuta 2017 https://twitter.com/tonyschwartz/status/897874152039821312