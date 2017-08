Ulkomaat

El Salvador luopuu laista, joka sallii miehen naida raskaaksi saattamansa alaikäisen

El Salvadorissa päätettiin torstaina poistaa kiistelty laki, jonka nojalla miehet saattoivat mennä naimisiin raskaaksi saattamiensa alaikäisten tyttöjen kanssa. Muissa tapauksissa alle 18-vuotiaiden avioituminen on kiellettyä El Salvadorissa. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.



Nyt poistettavan lain mukaan raskaana olevan tytön ja lapsen isän väliselle avioliitolle on tarvittu lupa tytön vanhemmilta. Kriitikoiden mukaan laki on kuitenkin suojellut seksuaalisia hyväksikäyttäjiä rangaistuksilta. Kielteisiä kommentteja ovat esittäneet myös elsalvadorilaiset poliitikot.



Reutersin mukaan lain on kerrottu aiheuttaneen ongelmia etenkin köyhällä maaseudulla, jossa häpeästä kärsivät perheet ovat naittaneet tyttöjään näiden oletetuille raiskaajille, jotta tytöt eivät joudu kasvattamaan lasta yksin.



El Salvadorin hallinnon tietojen mukaan maassa on 22 000 alaikäistä, jotka ovat naimissa tai elävät avoliitossa, Reuters kertoo.



Poistettava laki säädettiin vuonna 1994 ja se ehti olla voimassa 23 vuotta.