Sukellus­veneretkellä kadonneen ruotsalais­toimittajan perhe kirjoitti koskettavan kirjeen: ”Antakaa meille tieto siitä, mitä on tapahtunut” Tanskalainen televisiokanava julkaisi kadonneen ruotsalaistoimittaja Kim Wallin vanhempien ja veljen kirjoittaman kirjeen, jossa he pyytävät apua kadonneen naisen löytämiseen. Tanskan poliisi on vahvistanut etsivänsä ruumista.