Ulkomaat

Etelä-Aasian monsuunitulvissa kuollut lähes 600 ihmistä, sadat tuhannet paenneet kodeistaan

Etsintä- ja pelastusoperaatiot ovat jatkuneet Etelä-Aasian maissa monsuunitulvien takia. Alueella on kuollut jo lähes 600 ihmistä, ja tulvat ovat vaikuttaneet miljoonien ihmisten elämään.



Intialaisen Biharin osavaltiossa tulvia paenneita on 400 000 ja kuolleita 153. Kymmenen miljoonan arvioidaan kärsineen tulvista, jotka ovat olleet alueella pahimpia sitten vuoden 2008.



Uttar Pradeshin osavaltiossa sadat kylät ovat jääneet eristyksiin. Suojiin on hakeutunut satatuhatta ihmistä ja 55 kuollut. Sekä Bihar että Uttar Pradesh sijaitsevat Pohjois-Intiassa Nepalin rajalla.



Assamissa kuolleita on ainakin 60 ja Länsi-Bengalissa 52.



Naapurimaa Bangladeshissa ainakin sata ihmistä on kuollut ja kuusi miljoonaa asukasta kärsii tulvista.



Monsuunikausi kestää alueella vuosittain neljä kuukautta ja aiheuttaa tulvia ja maanvyöryjä.