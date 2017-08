Täydellinen auringonpimennys voi kestää yli 7 minuuttia, mutta vain harva ihminen on nähnyt sen – Yhdysvalloissa iloa kestää keskivertoa vähemmän

Ulkomaat

Täydellinen auringonpimennys voi kestää yli 7 minuuttia, mutta vain harva ihminen on nähnyt sen – Yhdysvallois

Siitä tulee

Täydelliset

Auringon

Tasan 10 000

Tieteellisest

Tavallisilla

Suomessa

Pimennysturistit

Lyhyt