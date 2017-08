Ulkomaat

Kolmevuotias sai kiinalaisesta nettikaupasta maailman ihanimman pinkin puudelipyörän – sitten ilmestyivät myst

Kiinassa

Näin

Kun lapsi

Emme voi

Pyöräihottuma

kaiken saa nykyisin netistä. Se on pääosin ihanaa ja elämää helpottavaa, mutta kääntöpuolena on ostamisen epävarmuus.Joka kerta vähän jännittää, että mitähän sieltä lopulta oikein tulee.Olemme tilanneet kuluneen vuoden aikana nettikauppakeskittymä Taobaosta mekkoja, kodinkoneita, viihde-elektroniikkaa ja tennareita. Useimmiten kaikki sujuu hyvin. Tuote toimitetaan kotiportille melkein poikkeuksetta viimeistään seuraavana päivänä.Muutaman kerran on kuitenkin mennyt pieleen.Tammikuussa tilasimme valkoisen, uuden tv-tason. Sen saapuessa kävi ilmi, että se ei ole valkoinen eikä uusi. Kiristi päätä, vaikka taso olikin naurettavan halpa.Heinäkuussa tilattu cd-soitin ei ollut halpa. Vaikka sen myyjä oli luotettavaksi arvioitu, itse kone oli silti suriseva romu.Viime viikolla tuli sitten tämä tuorein tapaus, jota kutsumme perhepiirissä lempinimellä ”myrkkypyörä”.On alleviivattava, että se on todella vain lempinimi – tutkittua tietoa pyörän mahdollisista kemikaaleista meillä ei vielä ole.se kävi: Perheen kolmevuotias tarvitsi uuden pyörän. Menimme nettiin.Se taitaa kuvastaa nykykiinalaista elämänmenoa hyvin, ettei ”oikeasta kaupasta” ostaminen käynyt edes mielessä.Sopivaa pyörää valitessa noudatimme perinteisiä onlineostamisen nyrkkisääntöjä. Katso, miten aiemmat asiakkaat ovat myyjää arvioineet. Älä valitse halvinta.Maksoimme polkupyörästä 41 euroa.Kun pyörä toimitettiin kotiimme, se oli uuden omistajansa mielestä täydellinen – pinkki ja puudelinkuvilla varustettu. Tarakalla oli nukenistuin ja edessä rusetilla varustettu pikkuinen kori.Lukuisiin muovikääreisiin pakattu pyörä koottiin osista olohuoneen lattialla. Kolmevuotias ajeli sillä sohvan ympäri ainakin kahdeksan kertaa samalla kun uutiskanava CNN lähetti Breaking Newsiä Suomen Turusta.Yöksi pyörä jäi olohuoneen ovensuuhun parkkiin.heräsi aamulla, hänen kasvonsa ja kaulansa olivat täynnä punaisia näppylöitä. Silmiä aristi ja kutitti samaan aikaan.Ensimmäisenä mielessä kävivät tietenkin perinteiset lastentaudit – voiko tulla vesirokko, vaikka onkin rokotettu? Onko olemassa kuumeettomia rokkoja?Aamupalan jälkeen kutiseva kolmevuotias halusi jälleen ajaa. Ensin monta kertaa sohvan ympäri, sitten ulos. ”Äiti, katso mulla on pirikellokin!”Muutamassa tunnissa ihottuma levisi kasvoista käsivarsiin ja jalkoihin.Alkoi epäilyttää. Voisiko se johtua pyörästä? Muutama vuosi sitten uutisoitiin ihottumaa aiheuttaneista kiinalaisista myrkkynojatuoleista. Toissa kesänä kiinalaiskumisaappaista erittynyt aine sai suomalaisen pikkupojan jalat vesikelloille.Pyörä laitettiin ulos. Iltaan mennessä iho alkoi rauhoittua.Sekä pyörä että pikkutyttö pestiin huolella. Ihottuma ei enää palannut, vaikka seuraavana päivänä hän vaati saada ajaa kierroksen talon ympäri.olla varmoja, mistä iho-oireet tulivat. Pyörä oli kuitenkin päivän ainoa uusi muuttuja, eikä allergisen reaktion lisäksi ilmennyt esimerkiksi muita sairauden oireita. Ihottuma ilmestyi ja katosi samaan tahtiin pyörän kanssa.Ohjaustangon kädensijat ovat ainoa osa pyörästä, jotka olivat suorassa ihokosketuksessa. Ehkä muoviosat olivat huonolaatuisia tai ehkä niistä haihtui liuottimia.Pyörä oli kääritty jättimäiseen määrään pakkausmuovia, jota pöllytimme estoitta olohuoneessa. Voi olla, että pakkausmateriaaleissa oli kemikaalijäämiä.Ehkä pyörä oli suihkutettu homeen- tai ruosteenestolla varastossa, ehkä sen pintaan oli jäänyt jotakin muuta haitallista varastointiajalta, ehkä pesu ja ulkoilmatuuletus tekevät siitä lopulta käyttökelvon, ehkä muoviosat voi vaihtaa. Mene ja tiedä.Nyt etsimme Kiinasta sopivaa laboratoriota, joka voisi tarkastaa, mikä pyörässä on mahdollisesti vikana.oli joka tapauksessa muistutus, että tätäkin Kiina on – ikinä ei voi olla täysin varma.Nykyään moni suomalainenkin tekee ostoksia Kiinan tuhansissa nettikaupoissa. Mahdollisuudet ovat huikeat, mutta takaraivossa on hyvä pitää tieto, että Kiinasta suoraan kotiovelle tilatessa laatu- ja turvallisuusseurantaa ei välttämättä ole tehty lainkaan. Reklamaatiomahdollisuudetkin ovat monesti heikot.Usein ostoksissa käy hyvin. Mutta joskus voi käydä myös niin, että tulee tilattua netistä kolmevuotiaalle ihana pinkki, puudelikuvioinen pyörä, josta saakin ihottumaa.