Ulkomaat

Saudi-Arabian ja Qatarin kiista jatkuu: pyhiinvaeltajien paluumatka mutkittui

Dubai. Ryhmä qatarilaisia pyhiinvaeltajia on jäänyt loukkuun Saudi-Arabiaan, koska Qatar ei myönnä saudien lentokoneille laskeutumislupaa Qatarin pääkaupunkiin Dohaan, Saudi-Arabian valtiollinen lentoyhtiö ilmoitti sunnuntaina.



Kyseessä on uusin vaihe saudien ja piskuisen Qatarin välisessä sapelinkalistelussa.



Saudi-Arabia ja kolme muuta arabimaata ovat ajautuneet kireään diplomaattiseen kriisiin Qatarin kanssa, jota saudit syyttävät terrorismin tukemisesta. Saudit, Arabiemiraatit ja Egypti asettivat qatarilaiset kesäkuussa matkustuskieltoon osana laajempia pakotteita. Viime viikolla Saudi-Arabia lupasi päästää qatarilaisia pyhiinvaellukselle Mekkaan.



Qatar kiisti, ettei se myönnä laskeutumislupaa ja sanoi, että Saudi-Arabian pitää Qatarin ilmailulaitoksen sijaan olla ensin yhteydessä uskontoministeriön kanssa.



Qatar on syyttänyt Saudi-Arabiaa pyhiinvaelluksen politisoimisesta ja on tehnyt valituksen YK:lle uskonnonvapauksien loukkaamisesta.