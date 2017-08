Ulkomaat

Sierra Leonessa tulvauhrien määrä noussut jo 500:aan

Reilu viikko sitten rankkasateet aiheuttivat Sierra Leonen pääkaupungissa Freetownissa ja sen ympäristössä massiivisia tulvia ja maanvyöryjä. Luonnonkatastrofissa kuolleiden määrä on nyt AFP:n mukaan noussut lähes 500:aan.



Paikallisen Pelastakaa lapset -järjestön mukaan kuolleista ainakin 122 on lapsia. Lisäksi orvoksi kerrotaan jääneen ainakin 123 lasta.



Sierra Leonen Punaisen Ristin mukaan kadoksissa on edelleen noin 600 ihmistä.



Vesi on kuljettanut kuolleiden ruumiita viikon aikana jopa naapurimaa Guinean rajalle. Sierra Leonen viranomaiset ovat haudanneet tunnistamattomia ruumiita joukkohautoihin viikon aikana.



Maa on vasta toipumassa vuoden 2014 ebolaepidemiasta. Ebola tappoi Sierra Leonessa yli 3 900 ihmistä. Lopullisesti maan tiedotettiin päässeen epidemiasta eroon vasta maaliskuussa 2016.