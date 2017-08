Ulkomaat

Hirmumyrsky Hato piiskasi Hongkongia – satoja lentoja peruttiin, koulut suljettiin

trooppinen hirmumyrsky Hato runnoi Hongkongia keskiviikkona. Myrskyn vuoksi lentoyhtiöt joutuivat peruuttamaan yli 400 lentoa, koulut ja monet työpaikat olivat kiinni ja Hongkongin pörssi laittamaan ovensa säppiin.Myrsky aiheutti isoja aineellisia vahinkoja rajujen tuulenpuuskien ja tulvimisen vuoksi. Vesi nousi rannalla paikka paikoin yli metrin. Pahimmat tuulenpuuskat olivat nopeudeltaan yli 200 kilometriä tunnissa.Kiinan etelärannikolla Macaossa ainakin kolme ihmistä on kuollut ja Hongkongissa 34 ihmistä on loukkaantunut, kertoo kiinalainen televisioasema CGTN. Macaossa myös sähköt ovat poikki.uutistoimistojen mukaan tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kiinan eteläosista, minne hirmumyrsky Hato jatkoi matkaansa.Se ohitti Hongkongin 60 kilometrin päästä, ja rantautui Kiinan rannikolle puoliltapäivin paikallista aikaa.Hato on voimakkain hirmumyrsky Hongkongin alueella viiteen vuoteen.