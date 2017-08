Ulkomaat

Avustusjärjestö: Ainakin 35 ihmistä kuollut ilmaiskussa Jemenissä

Ainakin 35 ihmistä on kuollut Jemenissä tehdyssä ilmaiskussa, kertoo Punainen Puolikuu -avustusjärjestö. Huthi-liikkeen mukaan isku tehtiin pääkaupunki Sanaan pohjoispuolella sijaitsevaan hotelliin.



”Yli 30 marttyyriä on kuollut ilmaiskussa pieneen hotelliin Arhabissa”, uutisoi huthien hallitsema tv-kanava Almaseera. Huthit hallitsevat sisällissotaa käyvän maan pohjoisosia sekä pääkaupunki Sanaata.



Kansainvälisten avustusjärjestöjen mukaan kuolleiden joukossa on myös siviilejä.



Hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma ei ole kommentoinut iskuja.



Avustusjärjestöjen mukaan Jemen on kärsinyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla enemmän iskuja kuin vuonna 2016 yhteensä. YK:n mukaan vuonna 2015 puhjenneessa Jemenin sisällissodassa on kuollut yli 10 000 ihmistä.