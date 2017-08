Ulkomaat

Järjestö: Tuhansia siviilejä on jäänyt loukkuun ristitulen keskelle Syyrian Raqqaan

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan suuri joukko siviilejä on jäänyt loukkuun Syyrian Raqqassa taisteluissa, joissa arabien ja kurdien muodostamat Syyrian demokraattiset joukot (Syrian Democratic Forces, SDF) ja Yhdysvaltain johtama liittouma yrittävät vapauttaa kaupunkia terroristijärjestö Isisiltä, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.



Kun siviilit yrittävät paeta kaupungista, he kohtaavat Amnestyn mukaan ristitulessa ”kuoleman labyrintin”.



Järjestö vaatii SDF:ää ja Yhdysvaltain johtamaa liittoumaa ottamaan siviilit huomioon taisteluissa.



YK on arvioinut, että Raqqassa voi olla vielä jopa 25 000 siviiliä, mutta kymmenet tuhannet ovat jo paenneet kaupungista.