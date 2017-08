Presidentti Niinistö piti puheensa ruotsiksi, kuningas pysyi hiljaa – Suomi 100 -juhlien avajaiset Tukholmassa keräsivät tuhansia katsojia

Ulkomaat

Presidentti Niinistö piti puheensa ruotsiksi, kuningas pysyi hiljaa – Suomi 100 -juhlien avajaiset Tukholmassa

Kungsträdgårdenille

Kellon

Gotlannissa

Ruokakojuille

”It’s

Muumi-elokuvateatterissa

Festivaaleilta

Molempien