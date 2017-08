Ulkomaat

Kaupunki­suunnittelijat pohtivat nyt, miten pysäyttää 7,5 tonnia painava ja 80 kilometriä tunnissa ajava kuorm

Pyörä

Terrorin

on parkkeerattu aivan betoniporsaan viereen. Sen korissa on tuoksuvia korvapuusteja, karjalanpiirakoita ja itsetehtyjä hilloja, joita Klaus Ittonen http://www.hs.fi/haku/?query=klaus+ittonen myy Temppeliaukion kirkossa vieraileville turisteille.”Eivät ne vaikuta minun turvallisuudentunteeseeni. En osaa lähtökohtaisesti pelätä”, Ittonen sanoo betoniesteistä.Betoniesteet ilmestyivät Temppeliaukion kirkon edustalle kesäkuussa, koska viranomaisten mukaan kirkkoon kohdistui terrori-iskun uhka. Uhka on väistynyt, mutta betoniesteet aiotaan jossain vaiheessa korvata pysyvillä http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005328869.html , paremmin ympäristöön sulautuvilla esteillä.Ittonen ei kaipaa kaupunkiin lisää betoniporsaita tai muita turvallisuuselementtejä. Hän kokee Helsingin turvalliseksi.”Ei kaupunkia voi suunnitella pelon varaan. Se on täysin väärä lähtökohta”, Ittonen sanoo.mahdollisuutta ei kuitenkaan voi ohittaa, kun mietitään kaupunkien turvallisuutta.Terroristit ovat iskeneet viime aikoina Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä, Brysselissä, Nizzassa, Tukholmassa, Barcelonassa ja mahdollisesti nyt myös Turussa.Autoiskuja, puukkohyökkäyksiä ja pommi-iskuja on mahdotonta estää täysin. Useissa Euroopan kaupungeissa kuitenkin mietitään, voisiko niitä ehkäistä kaupunkisuunnittelun keinoin.”Ilman muuta se on asia, jota suunnittelussa mietitään”, sanoo Helsingin kaupungin alueellisen suunnitteluyksikön päällikkö Tero Santaoja http://www.hs.fi/haku/?query=tero+santaoja ”Turvallisuus on aina otettu huomioon suunnittelussa. Mutta kun näitä iskuja on tapahtunut Euroopassa, se on tiedostettu voimakkaammin ja ne ovat nousseet suunnittelupöydälle”, Santaoja sanoo.Helsingin seudulla on kaupunkisuunnittelussa keskitytty paljon syrjäytymisen ehkäisyyn. Tätä on tehty siten, että uusille asuinalueille on rakennettu sekä vuokra- että omistusasuntoja.Turvallisuutta mietitään kuitenkin yhä enemmän myös arkkitehtuurin ja liikenteenohjauksen näkökulmasta. Euroopan kaupunkeihin on alkanut ilmestyä uusia betoni- ja teräsesteitä ja liikennejärjestelyjä, joilla rajoitetaan autojen pääsyä vilkkaille kävelyalueille tai merkittävien rakennusten läheisyyteen.Helsingissä esimerkiksi eduskuntatalon lisärakennusta suojaavat Arkadiankadulla tolpat, jotka estävät ajamisen sitä päin. Lontoossa puolestaan asennettiin kesäkuussa turva-aidat http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/london-terror-attack-security-barriers-installed-three-bridges-waterloo-lambeth-westminster-a7773476.html suojaamaan jalankulkuväyliä Thamesjoen ylittävillä Westminsterin, Waterloon ja Lambethin silloilla, kun terroristit olivat ajaneet silloilla ihmisten päälle.Ranskassa Nizzan rannikkokaupunki on sijoittanut paljon rahaa uusiin ajoesteisiin ja liikennejärjestelyihin viime kesänä tapahtuneen verisen autoiskun jälkeen. Saksassa taas aloitettiin elokuun alussa kiistelty kokeilu, jossa Berliinin rautatieasemalle asennettiin ihmiskasvoja tunnistavia valvontakameroita.Muutokset ovat näkyviä myös Tukholman Drottninggatanilla, jossa uzbekkimies tappoi huhtikuussa viisi ihmistä ajamalla heidän päälleen kuorma-autolla. Kävelykadulle on ilmestynyt uusia penkkejä, isoja mainostauluja ja suuria, raskaita kukkaruukkuja.Myös kevyempiä betonileijonia on tullut lisää.”Niistä ei ole mitään apua”, Guldfynd-kultakaupan myyjä Stella Vatalis http://www.hs.fi/haku/?query=stella+vatalis , 29, sanoo. Vatalis oli töissä iskupäivänä ja näki, kuinka betonileijona lensi vastapäisen liikkeen ikkunasta sisään kuorma-auton törmäyksen voimasta.Kaupungilla ja maanalaisessa liikkuminen pelottaa Vatalista edelleen.

Terrorismin

Suunnittelijat

ehkäisy erilaisin turvallisuusratkaisuin ei ole uusi ilmiö. Lontooseen rakennettiin 1990-luvun alussa niin kutsuttu teräsrengas suojaamaan kaupungin finanssikeskusta Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n hyökkäyksiltä.Alueelle johtavia teitä kavennettiin, niihin lisättiin mutkia hidastamaan kulkuneuvojen vauhtia ja autoja seurattiin tallentavilla valvontakameroilla. Sisääntuloväylillä oli poliisin valvontakoppeja.Viime vuoden lopulla Lontoossa suunniteltiin, että teräsren http://www.bbc.com/news/uk-england-london-38418877 gas otettaisiin taas käyttöön.Yhdysvalloissa puolestaan kaupunkien turvallisuuteen alettiin panostaa syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen 2001. Liikenne-esteiden myynti kasvoi hurjasti ja rakennusten suunnittelussa alettiin kiinnittää paljon huomiota turvallisuusasioihin.yrittävät miettiä erilaisia ratkaisuja siihen, miten kaupunkiympäristö voisi samaan aikaan olla sekä viihtyisä että turvallinen.Betoniporsaiden sijaan kaupunkeihin on alettu sijoitella penkkejä, kukka-astioita, katuvalaisimia, kaiteita ja tilataideteoksia, jotka ovat tarpeeksi vahvoja pysäyttämään 7,5 tonnia painavan ja 80 kilometriä tunnissa ajavan kuorma-auton.Esimerkiksi Lontoossa jalkapalloseura Arsenalin kotistadionin Emirates Stadiumin edustalla oleva jättimäinen ”Arsenal”-teksti on itse asiassa ajoeste.

Liikenne-esteillä

Tiedon keräämisessä auttoi Alma Onali.