Turistiopas sai Huippuvuorilla yli tuhannen euron sakot – syynä jääkarhun säikäyttäminen

Norjalle kuuluvilla Huippuvuorilla työskentelevä turistiopas on tuomittu 1 300 euron sakkoihin jääkarhun säikäyttämisestä.



Toukokuussa sattuneesta välikohtauksesta kertoo uutistoimisto AFP.



Turistiopas ja hänen johtamansa matkailijaryhmä olivat moottorikelkkasafarilla, kun he huomasivat jääkarhun noin 900 metrin päässä. Turistiopas päätti lähestyä jääkarhua nähdäkseen sen paremmin. Jääkarhu säikähti opasta ja juoksi pois.



Turistiopas on tuomittu lähestymisyrityksestään 1 300 euron sakkoihin.



”Määräysten mukaan on kiellettyä lähestyä jääkarhuja niin, että ne häiriintyvät. Etäisyydellä ei ole merkitystä”, Huippuvuorten hallinto ilmoittaa julkilausumassaan AFP:n mukaan.



Huippuvuoret on Norjalle kuuluva saariryhmä Pohjoisella Jäämerellä.