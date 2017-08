Ulkomaat

Isis hyökkäsi shiiamuslimien moskeijaan – ainakin 20 kuoli Afganistanissa

Ainakin 20 ihmistä kuoli ja 50 loukkaantui itsemurhapommituksessa ja aseellisessa hyökkäyksessä Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa, kertoo AFP.



Hyökkäys kohdistui perjantaina shiiamuslimien moskeijaan. Terroristijärjestö Isis on ilmoittanut olevansa iskun takana.



Viranomaisten mukaan isku on viimeisin osoitus turvallisuuden heikkenemisestä Afganistanissa. Silminnäkijöiden mukaan hyökkäys kesti lähes neljä tuntia, ja sen aikana moskeijasta kuului räjähdyksen ja aseen laukausten ääniä.



Afganistanin sisäministeriön mukaan voimakkaasti aseistetut turvallisuusjoukot hyökkäsivät rakennukseen ja pelastivat yli 100 ihmistä.



Isis on ilmoittanut olevansa vastuussa monesta shiiamuslimeihin kohdistuneesta hyökkäyksestä Kabulissa vuoden sisään.