Paavi ja Belgian eutanasiapolitiikka törmäyskurssilla – paavi vaatii katolista järjestöä luopumaan kuolinavun antamisesta

Ulkomaat

Paavi ja Belgian eutanasiapolitiikka törmäyskurssilla – paavi vaatii katolista järjestöä luopumaan kuolinavun

Bryssel

Vatikaanin

Belgian

De tijd van 'Roma locuta, causa finita' is al lang voorbij. — Herman Van Rompuy (@HvRpersonal) 13. elokuuta 2017 https://twitter.com/HvRpersonal/status/896754059365019652

Belgian

Eutanasia