Mitä Pohjois-Korea aikoo seuraavaksi? Saadaanko diktatuuri kuriin? Miksi Japani ei ampunut ohjusta alas? Tutkija vastaa kysymyksiin

Mitä Pohjois-Korea aikoo seuraavaksi? Saadaanko diktatuuri kuriin? Miksi Japani ei ampunut ohjusta alas? Tutki

laukaisi tiistaina http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005344256.html paikallista aikaa ballistisen ohjuksen, joka lensi yli Japanin, kertoivat Yhdysvallat, Etelä-Korean sotilaslähteet sekä Japanin hallitus.Ohjuskoe on herättänyt huolta ja suuttumusta maailmalla. Jopa Pohjois-Korean perinteinen liittolainen Kiina sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan Korean niemimaan jännitteiden saavuttaneen ”käännepisteen”.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen, kuinka poikkeuksellinen Pohjois-Korean ohjuskoe Japanin yli oli?

”Se oli odotettavissa. En usko, että Pohjois-Korean ohjuskoe tuli Japanin viranomaisille yllätyksenä. Pohjois-Korea on antanut kesän aikana ymmärtää, että se pyrkii laukaisemaan Guamin lähivesille ohjuksia. Guamin saarella sijaitsee Yhdysvaltain sotilastukikohta.Pohjois-Korean ydinkoe- ja ohjusohjelmapolitiikka on muuttunut aggressiivisemmaksi Kim Jong-unin http://www.hs.fi/haku/?query=kim+jong-unin kaudella. Uudenvuodenpuheessaan hän sanoi, että Pohjois-Korea testaa pian pitkän kantomatkan ohjusta. Siitä ei mennyt kuin puoli vuotta, kun se testasi onnistuneesti kahta mannertenvälistä ballistista ohjusta.Viime vuosina Pohjois-Korea on pyrkinyt välttämään ohjusten ampumista maa-alueiden, kuten Venäjän tai Japanin yli. Se ampui 1998 ja 2009 satelliitteja, jotka lensivät Japanin yli. Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korean satelliittien laukaisuissa pyrittiin testaamaan ohjusten laukaisuun soveltuvaa teknologiaa.Pohjois-Korea on käyttänyt aggressiivista retoriikkaa, mutta siihen täytyy suhtautua varauksella, sillä kaikki mitä Pohjois-Korea sotilaallisista suunnitelmistaan tai kyvykkyydestään kertoo ei tietenkään pidä paikkaansa.”

Miksi Pohjois-Korea on aiemmin välttänyt ohjuksen laukaisua Japanin yli?

”Japanilla on ohjuspuolustusjärjestelmiä, joilla ohjukset voisi periaatteessa ampua alas. Niitä ei ole kuitenkaan haluttu käyttää. Riskinä on arvovaltatappio, jos ohjukseen ei osuta.Japanissa patteriston käyttäminen voisi tulla kysymykseen, jos Pohjois-Korea laukaisee toisen ohjuksen sen yli. Näissä ohjuskokeissa on uhkana, että lentorata menee pieleen ja ohjus tippuu vahingossa Japaniin.Viime vuosina testauksen tahti on kiihtynyt ja ohjuksia on lentänyt jatkuvasti mereen Japanin edustalle. Japani on elänyt tämän uhan alla pitkään.”

Mitä Pohjois-Korea aikoo seuraavaksi?

”Asiantuntijat epäilevät, että Pohjois-Korea valmistelee ydinkoetta http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005344631.html . Satelliittikuvat ydinkoealueesta näyttävät, että se voisi tapahtua milloin vain.Kuvissa näkyy, että alueelle on kaivettu uusia tunneleita ja tunneleista siirrettyä maa-ainesta on tunneleiden ulkopuolella.Ydinkoe olisi todella aggressiivinen toimenpide. Toisaalta, Pohjois-Korea teki viime vuonna kaksi ydinkoetta, eikä niistä seurannut sotilaallisia vastatoimia. Kokeet eivät olleet kovin suuria räjähdysvoimaltaan.”

Uhkaavatko Pohjois-Korean toimet ensi talven olympialaisia Etelä-Koreassa?

”Voi olla, että Pohjois-Korea tekee ohjuskokeita kisojen alla tai niiden aikana. Pohjois-Korealla on selvä linja: se ajoittaa iskunsa Yhdysvaltain ja Etelä-Korean poliittisesti merkittävien tapahtumien yhteyteen.Esimerkiksi Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä tehty ohjuskoe oli suora viesti vihollisvaltiolle.”

Mitä Pohjois-Korean uhittelulle voi tehdä?

”Uhkan koettu vakavuus riippuu pitkälti Yhdysvalloista. En usko, että Yhdysvallat tai Pohjois-Korea haluavat, että tilanne kärjistyy sodan partaalle. Yhdysvaltain ennaltaehkäisevää iskua rajoittaa muun muassa se, että Pohjois-Korean tykistö osoittaa Etelä-Korean rajalle. Iskun riskejä pidetään liian suurina, eikä siihen ryhdytä kevyin perustein.Talouspakotteita ei voi enää kauheasti koventaa. Paljon muuta ei voi tehdä kuin saada Kiina ja Venäjä pysymään mukana pakotteissa. Sekundäärisiä pakotteita on asetettu venäläisille ja kiinalaisille yrityksille, joilla on katsottu olevan liikaa yhteyksiä Pohjois-Koreaan.Kiina ja Venäjä ovat puolestaan esittäneet, että kaikki valtiot lopettaisivat sotaharjoitukset Korean niemimaan alueella, mikä voisi saada Pohjois-Korean luopumaan ohjus- ja ydinkokeista. Ehdotus ei ole herättänyt vastakaikua Yhdysvalloissa ja sen liittolaisissa.Korean niemimaa asettaa suurvallat hieman eri puolille, mikä hankaloittaa Pohjois-Korean kysymyksen ratkaisemista.”