Ulkomaat

Tuhoisat tulvat jatkuvat Aasiassa – Bangladeshissa lähes 700 000 asuintaloa on vaurioitunut tai tuhoutunut

Tuhoisat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Valtaosa

Tulvat

Jo viikkoja

Monsuunisateet