Ulkomaat

Sisu ei ole vain suomalaista, mutta amerikkalainen sisu on hyvin erilaista kuin meidän

Houstonin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sisuun

katastrofi pani ajattelemaan amerikkalaista ja suomalaista sisua.Suomalainen sisu on kestämistä ja peräänantamattomuutta vaikeiden aikojen edessä. Mutta se on joskus myös passiivista: purraan hammasta. Hiihdetään suossa. Taivutaan, vaan ei taituta.Amerikkalainen sisu (grit tai guts) on reipasta toimintaa ja sitkeää uskoa omiin kykyihin: jokainen voi muuttaa maailmaa. Jokainen voi olla sankari. Se on hyvin aktiivista: Vaikeuksien kautta voittoon, mutta voittoon yhtä kaikki.Tämän viikon aikana Houstonissa olen nähnyt esimerkkejä amerikkalaisten sisusta ja anteliaisuudesta. Vapaaehtoiset Miamista asti ovat ajaneet Houstoniin ja vuokranneet veneitä pelastaakseen ihmisiä oman henkensä kaupalla. He lahjoittavat ruokaa ja vaatteita.Kampaajat tulivat hätämajoitukseen leikkaamaan tulvan uhrien hiukset ilmaiseksi. Pellet ja eläinpukuiset tanssijat saapuivat viihdyttämään lapsia.liittyy aina myös jääräpäisyys: periksi ei anneta, vaan tästä noustaan. Ihminen pystyy hallitsemaan maailmaa. Tämä on yhtä aikaa hieno ja raivostuttava ominaisuus.Hieno siksi, että valittamisen sijasta amerikkalaiset uskovat itseensä ja toimivat. Raivostuttava siksi, että joskus itsepäinen ei pysähdy, vaan painaa vain menemään.Siksi jotkut tulvan uhrit ja poliitikot kohauttavat olkiaan sille, että kolmella peräkkäisellä tulvalla olisi mitään tekemistä ilmastonmuutoksen tai Houstonin liian nopean rakentamisen kanssa. Talo on ehkä mennyt, mutta tilalle rakennetaan suurempi. Amerikkalaisella sisulla.