Ulkomaat

Aasiassa Harveyn kaltaiset myrskyt iskevät joka vuosi – edes varautuminen ei estä tuhoja

Elokuun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yhdysvalloissa

Miksi sitten

Etelä-Intiassa

Yhdysvalloissakin

Mitään

Oheisella videolla selitetään, miten trooppisia hirmumyrskyjä muodostuu ja mistä niiden tuhoisuus riippuu.