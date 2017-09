Satoja Isis-taistelijoita ja siviilejä on jumissa aavikolla Syyriassa – Yhdysvaltain johtama liittouma estää ilmaiskuilla saattueen etenemisen

Ulkomaat

Satoja Isis-taistelijoita ja siviilejä on jumissa aavikolla Syyriassa – Yhdysvaltain johtama liittouma estää i

Yli 300

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tapahtumasarja

Yhdysvallat

https://www.nytimes.com/2017/08/30/world/middleeast/isis-syria-lebanon-us-military.html

Myöhään

Lauantaina