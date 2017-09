Ramenkokki Joon Ou muutti Japanista Suomeen rennomman työkulttuurin perässä: ”Voin pahoin, kun sanoin pomolleni vastaan ensimmäisen kerran”

Ulkomaat

Ramenkokki Joon Ou muutti Japanista Suomeen rennomman työkulttuurin perässä: ”Voin pahoin, kun sanoin pomollen

Tiskille

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Esimerkiksi

Vaikka

Suomen

Oun työskentelyä