Miten pahaa jälkeä Pohjois-Korea voisi saada aseillaan aikaiseksi? Kostaako Yhdysvallat ydinkokeen? Etsimme vastaukset kuuteen keskeiseen kysymykseen Pohjois-Korea on kehittänyt ydinasetta vuosikymmeniä, mutta viime vuosina se on edennyt ponnisteluissaan huomattavasti nopeammin kuin on odotettu.