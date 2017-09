Ulkomaat

Viron poliisin uusi taktiikka tuottaa tulosta: Alamaailman ”legendoja” jäänyt kiinni yksi toisensa jälkeen

Helsinki / Tallinna

Viron

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pullatin

http://www.hs.fi/haku/?query=haron+dikajev

Yhteiskassan

Tarankovin

2010-luvulla

Jotkut

Tausta: Monta viisikymppistä alamaailman legendaa oikeuden edessä

Järjestäytyneen rikollisuuden

Parhaillaan

Espanjan