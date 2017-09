Ulkomaat

Evakuointi purettiin Texasin tulvissa vaurioituneen tehtaan ympäristössä

Texasin

tulvissa vaurioituneen kemikaalitehtaan ympäristön evakuointi purettiin maanantaina.Harrisin piirikunnassa sijaitsevan tehtaan ympäristö evakuoitiin viime keskiviikkona noin 2,4 kilometrin säteeltä. Ensimmäinen tulipalo tehdasalueella syttyi muutama tunti evakuoinnin jälkeen.Uusia rajuja tulipaloja syttyi perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa.Tehtaan omistava ranskalainen Arkema Sa -yhtiö sanoi maanantaina, että jäljellä olevat kemikaalisäiliöt oli saatu poltettua turvallisesti ja kontrolloidusti.Tehdas valmistaa orgaanista peroksidia, joka on erittäin helposti syttyvä aine.Tehtaalta meni sähköt jo 27. elokuuta, ja hurrikaani Harveyn takia rakennuksissa oli jopa 1,8 metriä vettä. Tehdas sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Houstonista.Ympäristöviranomaisten mukaan pelastushenkilöstö poltti aineet sunnuntaina kontrolloidusti, jotta ympäristölle aiheutuva vaara minimoitaisiin.Liittovaltion ympäristöviranomainen EPA ei ole löytänyt myrkkypitoisuuksia tehtaalta levinneestä savusta.Viranomaiset aikovat jatkaa ilmanlaadun tarkkailua tehtaan lähistöllä.Viime viikolla 15 poliisia joutui käymään sairaalassa, koska he olivat hengittäneet tehtaan tulipalojen savuja. He pääsivät kuitenkin pian pois sairaalasta.