Hurrikaani Irma lähestyy Karibiaa, Florida julisti hätätilan – Vaaralliseksi 4. luokan hirmumyrskyksi vahvistunut Irma voi repiä puita ilmaan ja tuhota asuinalueita

Ulkomaat

Hurrikaani Irma lähestyy Karibiaa, Florida julisti hätätilan – Vaaralliseksi 4. luokan hirmumyrskyksi vahvistu

Karibian

#Irmahttps://twitter.com/hashtag/Irma?src=hash has become a category 4 hurricane. Preparations within the warning area should be rushed to completion. https://t.co/tW4KeGdBFbhttps://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/40N9AjuXCohttps://t.co/40N9AjuXCo — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 4. syyskuuta 2017 https://twitter.com/NHC_Atlantic/status/904805934509297665

Puerto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

saaria Atlantilta lähestyvä hurrikaani Irma on kasvanut vaaralliseksi neljännen luokan hirmumyrskyksi Saffirin–Simpsonin hurrikaaniasteikolla, kertoo Yhdysvaltalainen hurrikaanikeskus National Hurricane Center (NHC).Hirmumyrskyvaroitukset on annettu ainakin Karibian Leewardsaarille, Brittiläisille Neitsytsaarille, Yhdysvaltain Neitsytsaarille ja Puerto Ricoon. Myrskyä odotetaan alueelle tiistai-iltana paikallista aikaa.NHC:n mukaan Irma voi muun muassa repiä puita ilmaan, kaataa sähkölinjoja ja tuhota asutusta. Keskus kehottaakin Twitterissä saattamaan valmistelut varoitusalueella kiireesti päätökseen.Rico on jo julistanut Irman vuoksi kansallisen hätätilan ja varautuu mittaviin tuhoihin.Myrskyn vaikutukset voivat ulottua myös Floridaan Yhdysvalloissa, NHC arvioi, mutta hurrikaanin tarkkaa reittiä ei vielä voida ennustaa. Floridan kuvernööri on julistanut osavaltioon hätätilan.