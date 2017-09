Ulkomaat

Eteläkorealainen tiedustelulähde: Pohjois-Korean nähty siirtävän järeää ohjusta kohti länsirannikkoaan

Pohjois-Korean

Etelä-Korean

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

on havaittu kuljettavan kohti länsirannikkoaan ohjusta, joka vaikuttaisi olevan mannertenvälinen ballistinen ohjus, raportoi eteläkorealainen talouslehti ennen aamukuutta Suomen aikaa uutistoimisto Reutersin mukaan.Reuters kertoo, että lehti perustaa tietonsa nimettömään tiedustelulähteeseen. Reutersin mukaan ohjusta alettiin siirtää maanantaina eli päivä Pohjois-Korean kuudennen ydinkokeen jälkeen.Ohjusta on tiettävästi siirretty yöaikaan, jotta tarkkailijoilta vältyttäisiin. Pohjois-Korealla on ohjusten laukaisuun tarkoitettuja välineitä länsirannikollaan.puolustusministeriö on Reutersin mukaan kertonut, ettei se pysty varmistamaan tiedustelulähteen antamia tietoja.Ministeriö kertoi kuitenkin maanantaina maan parlamentissa, että Pohjois-Korean odotetaan olevan valmis laukaisemaan lisää ohjuksia koska tahansa.HS seuraa tilannetta.