Tärkeä ennakkopäätös: Työntekijälle pitää kertoa, jos työnantaja tarkkailee viestiliikennettä

ihmisoikeustuomioistuin antoi tiistaina tuomion, jonka mukaan työnantajan on kerrottava työntekijälle, jos hänen työhön liittyvää viestiliikennettään tarkkaillaan. Kyseessä on tärkeä työntekijän yksityisyyden suojaa koskeva ennakkotapaus.Tuomio koski tapausta, jossa romanialainen insinööri irtisanottiin vuonna 2007. Työnantaja oli pyytänyt insinööriä perustamaan tilin Yahoo Messenger -viestipalveluun, jotta hän voisi sen kautta vastailla asiakkaiden kyselyihin.Kesällä 2007 työnantaja irtisanoi insinöörin, koska työnantajan mukaan viestiliikenteen seurannassa oli käynyt ilmi, että mies oli käyttänyt työnantajan internet-yhteyttä yksityisiin tarkoituksiinsa. Se oli yrityksessä kiellettyä. Työnantaja oli näyttänyt työntekijälle tulosteita yksityisistä viesteistä, joita mies oli lähettänyt veljelleen ja morsiamelleen Yahoo Messengerissä.vei irtisanomisensa oikeuteen mutta hävisi kaikissa oikeusasteissa. Tiistaina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuri kokoonpano kuitenkin päätti, että romanialaiset tuomioistuimet eivät olleet riittävästi suojanneet insinöörin oikeutta yksityiselämään ja yksityiseen kirjeenvaihtoon.Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan työnantajan olisi pitänyt ilmoittaa työntekijälle etukäteen, että hänen viestiliikennettään tarkkaillaan.Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti tuomiosta äänestämällä. Tuomio syntyi äänin 11–6.on noudatettava myös Suomessa, sillä Suomi on ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnat Euroopan ihmisoikeussopimuksesta sitovat Suomeakin.