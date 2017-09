Trump vie työ- ja oleskeluluvan lapsina USA:han tuoduilta luvattomilta siirtolaisilta – jopa 800 000:ta uhkaa karkotus

Ulkomaat

Trump vie työ- ja oleskeluluvan lapsina USA:han tuoduilta luvattomilta siirtolaisilta – jopa 800 000:ta uhkaa

Juuri nyt

Washington

Yhdysvaltain

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kongressin

Kongressi

Siirtolaisuus

Kaikki