Ulkomaat

EU-tuomioistuimen odotetaan hylkäävän itäisten jäsenmaiden valituksen pakolaistaakan jakamisesta

Bryssel.

Monet EU-diplomaatit

Haastajien

EU:n itäiset

Läntiset

Euroopan unionin tuomioistuimen odotetaan tänään keskiviikkona hylkäävän itäisten jäsenmaiden valituksen liittyen turvapaikanhakijoiden tasaiseen jakamiseen EU-maiden kesken.Luxemburgissa sijaitseva EU-tuomioistuin (ECJ) tekee tänään noin kello 10.30 Suomen aikaa päätöksen asiassa, joka on jakanut EU:ta jo kaksi vuotta.Slovakia ja Unkari haastoivat muiden EU-maiden ajaman linjan, joka koskee Afrikasta ja Lähi-idästä saapuvien turvapaikanhakijoiden jakamista tasaisesti jäsenmaiden kesken. Myös Puola on tukenut Slovakian ja Unkarin linjaa.odottavat, että itäisten jäsenmaiden valitus kokee tuomioistuimessa tappion. Jos näin käy, neuvottelut turvapaikanhakijoihin liittyvien hätämekanismien uudistamisesta käynnistynevät uudelleen.Neuvottelut ovat olleet jäissä yli kaksi vuotta, ja aihe on jakanut EU:ta. Samaan aikaan EU:ta ovat horjuttaneet brexit ja terrorismiin liittyvät turvallisuusuhat.”Odotamme tuomioistuimelta selkeää linjausta. Olemme odottaneet tätä, jotta voisimme elvyttää neuvottelut EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistuksista”, korkea-arvoinen EU-diplomaatti sanoi.mukaan Kreikasta ja Italiasta saapuvien turvapaikanhakijoiden pakollinen uudelleensijoittaminen heikentää valtioiden itsemääräämisoikeutta ja vaarantaa heidän väestöllisesti homogeeniset yhteiskuntansa. Heidän mukaansa EU:n pitäisi sen sijaan valvoa ulkorajojaan tiukemmin ja panna laiton maahanmuutto kuriin.EU:hun on saapunut yli 1,7 miljoonaa ihmistä Lähi-idästä ja Afrikasta vuoden 2014 jälkeen. Vuonna 2015 maahanmuutossa koettiin äkillinen piikki, mutta sen jälkeen luvut ovat lähteneet laskuun.Pakolaisvirran hiipuminen johtuu Turkin kanssa tehdystä sopimuksesta, jolla saatiin katkaistua Turkista Kreikkaan johtava maahanmuuttovirta. EU on myös lisännyt tukea Libyalle, jonka kautta turvapaikanhakijat saapuvat Italiaan.Libyan reitti on tällä hetkellä tulijoiden pääreitti, mutta tälläkin reitillä tulijoiden määrä oli kesällä 2017 puolittunut verrattuna vuoden 2016 vastaavaan.kapinalliset sanovat olevansa valmiita lähettämään kalustoa ja rajavartijoita EU:n ulkorajoille, mutta kieltäytyvänsä ottamasta vastaan pakolaisia. Maat ovat huolissaan kasvaneista turvallisuusuhista jihadistijärjestö Isisin tekemien terrori-iskujen jälkeen.Unkari ja Puola eivät ole vastaanottaneet EU:n jako-ohjelman puitteissa ainuttakaan turvapaikanhakijaa, Slovakia ja Tšekki taas molemmat kymmenkunta.Maat ovat kuitenkin varautuneet häviävänsä EU-tuomioistuimessa.”Aiomme kunnioittaa tuomioistuimen päätöstä. Aiomme myös sanoa, että meidän mielestämme tämä ei ole oikea tapa ratkaista ongelma, mutta hyväksymme [turvapaikanhakijoiden] uudelleensijoittamisen”, sanoi korkea-arvoinen slovakialainen diplomaatti.EU-maat kuten Saksa ovat sanoneet, etteivät itäiset maat voi vältellä solidaarisuutta. Saksaan on saapunut yli miljoona turvapaikanhakijaa.Italia on jopa vaatinut EU-rahoituksen epäämistä niiltä jäsenmailta, jotka hangoittelevat vastaan pakolaiskysymyksessä.EU on pyrkinyt rakentamaan kiistassa kompromissia, mutta tuomioistuimen päätös voi sitoa sen kädet. Ongelma on siinä, että tuomioistuimen päätös voi synnyttää vain lisää pahaa verta.”Jos joudumme pakottamaan heidät, sitä käytetään EU-vastaiseen propagandaan kotimaassa”, toinen EU-diplomaatti sanoi viitaten nationalististen ja EU-vastaisten hallitusten hallitsemaan Puolaan ja Unkariin.”Mutta tulijoita on nyt vähemmän, tilanne on enemmän tai vähemmän hallinnassa, joten meidän on palattava solidaarisuusmekanismiin.”