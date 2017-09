Sotakuvaaja väitti parantuneensa syövästä, joutuneensa ammutuksi ja pelastaneensa pikkupojan hengen – kunnes koko tarina paljastui huijaukseksi ammattia myöten

Sotakuvaaja

Vielä

Netto

#FakeBrazilianhttps://twitter.com/hashtag/FakeBrazilian?src=hash photographer #EduardoMartinshttps://twitter.com/hashtag/EduardoMartins?src=hash stole images Here his trick, discovered by Ignacio Aronovich Full story: https://t.co/kyrCtkxFZohttps://t.co/kyrCtkxFZo pic.twitter.com/V4iEwahrDphttps://t.co/V4iEwahrDp

BBC Brasilian

'Catch Me If You Can': Brazilian fake war photographer may be hiding in Australia https://t.co/jZbwLJTOrrhttps://t.co/jZbwLJTOrr pic.twitter.com/NwqSrcEjoihttps://t.co/NwqSrcEjoi

https://twitter.com/SBS/status/904886718825766912