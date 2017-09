Ulkomaat

Turvapaikanhakijoiden jakamisesta EU-maiden kesken toivottiin ratkaisua pakolaiskriisiin – Suomi oli mallioppi

Itäiset

Turvapaikanhakijoiden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Taakanjakomekanismin

Mekanismin

EU-tuomioistuimen

EU-oikeuden