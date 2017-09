Hirmumyrskyt ovat kylväneet tuhoa lukuisia kertoja – Pahimmissa myrskyissä on kuollut jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä

Ulkomaat

Hirmumyrskyt ovat kylväneet tuhoa lukuisia kertoja – Pahimmissa myrskyissä on kuollut jopa kymmeniä tuhansia i

hirmumyrskyjä kutsutaan eri alueilla eri nimillä. Karibialla, Meksikonlahdella ja läntisellä Atlantilla ne ovat hurrikaaneja, Tyynenmeren länsiosissa taifuuneja ja Intian valtamerellä trooppisia sykloneja. Alla on lueteltu lähimenneisyyden pahimpiin kuuluvia hirmumyrskyjä.Taifuuni Haiyan tuhosi Filippiinejä marraskuussa 2013. Se oli mittaushistorian voimakkaimpia hirmumyrskyjä: kovimmillaan tuulenpuuskat raivosivat jopa 105 metrin sekuntinopeudella. Haiyan-myrskyssä kuoli arviolta 7 000 ihmistä, ja se tuhosi satojatuhansia koteja.Hurrikaani Sandy ei kuulu lähihistorian tuhoisimpiin. Lokakuun 2012 Sandy-myrsky muistetaan kuitenkin siitä, että se osui New Yorkiin ja lamautti kaupungin täysin. Myrsky tappoi Karibian saarilla ja Yhdysvaltain itäosissa satoja ihmisiä, ja aineelliset vahingot laskettiin kymmenissä miljardeissa.Trooppinen sykloni Nargis oli viime vuosikymmenen tappavin hirmumyrsky. Myanmarissa kuoli toukokuussa 2008 arviolta 140 000 ihmistä. Iravadijoen suistossa tuhoutui noin 700 000 kotia. Myanmarin sotilasjuntta suhtautui ensi alkuun hyytävällä kylmäkiskoisuudella: se kielsi ulkomaisen avun.Hurrikaani Katrina iski Yhdysvaltain Meksikonlahden rannikolle elokuussa 2005. Yli 1 800 ihmistä kuoli, ja erityisesti New Orleansin kaupunki kärsi musertavia tuhoja. Presidentti George W. Bush sai kovaa arvostelua hitaasta reagoinnista.Loka-marraskuussa 1998 hurrikaani Mitch aiheutti hirvittäviä tuhoja etenkin Hondurasissa ja Nicaraguassa. Kuolonuhreja arvellaan olleen lähemmäs 20 000. Myrskyaluetta pieksivät päiväkausien rankkasateet, jotka laukaisivat maanvyöryjä ja nostattivat tulvia.