Irma on ”suurempi, voimakkaampi ja nopeampi” kuin Floridan yli 1992 pyyhkinyt hurrikaani Andrew – kuinka pahoja tuhoja se voisi aiheuttaa iskiessään suoraan Miamiin?

Ulkomaat

Irma on ”suurempi, voimakkaampi ja nopeampi” kuin Floridan yli 1992 pyyhkinyt hurrikaani Andrew – kuinka pahoj

Karibian

Kun 5. tason

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Floridalaiset

Jos Andrewin

Samanlainen