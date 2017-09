HS Orlandossa: Ihmisiä varoitetaan jo alligaattoreista, joita hirmumyrsky Irma saattaa tuoda kaduille – ”Tämä myrsky on oikea paholainen”

Ulkomaat

HS Orlandossa: Ihmisiä varoitetaan jo alligaattoreista, joita hirmumyrsky Irma saattaa tuoda kaduille – ”Tämä

Orlando

Turistit

Vastaanottovirkailija

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Corinne

Uutisia