HS:n kirjeenvaihtajan yö hurrikaanisuojassa Orlandossa loppui lyhyeen

Orlando

mones hurrikaanisi tämä on, kysyy amerikkalainen kameramies Miamin lentokentällä. Odotamme matkalaukkuja.Ensimmäinen, vastaan.Pysy kaukana ikkunoista, kameramies sanoo. Kun tuuli tempaa tavaraa mukaansa, se tulee ikkunasta sisään. Silloin tulee pahaa jälkeä.Sitten hän saa matkalaukkunsa ja katoaa.kuin lähdin Floridaan seuraamaan hurrikaani Irmaa, kävimme pomon kanssa nopean keskustelun. Onko vara-akkuja? Sähkölamppua? Makuupussi?Matkalla kentälle ostin pikanuudeleita ja riisikakkuja. Kuin opiskeluaikoina.Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja joutuu harvoin katastrofialueelle. Olin Fergusonin ja Baltimoren mellakoissa, joissa poltettiin autoja. Toissaviikolla olin Houstonissa, mutta vasta myrskyn jälkeen. Siellä opin, että vuokra-auton kannattaa olla mallia soccer mum, iso maasturi. Sillä pääsee isojenkin lätäköiden yli.Tulikasteeksi tuskin lasketaan sitä, että Houstonissa hotellin hanasta tuli ruskeaa vettä.päätös on se, missä majoittua hurrikaanin aikana. Ja tässä näkyy amerikkalainen itsetunto.Kuusi miljoonaa floridalaista asuu evakuointialueella, mutta moni jäi kotiin. He luottavat omiin varusteluihinsa enemmän kuin viranomaisten lähtökäskyihin. Täällä ihmiset pelkäävät myös sitä, että jos kodin jättää tyhjäksi, se ryöstetään.Varovaiset lähtivät hotelliin. Osassa on omat generaattorit ja turvaikkunat. Ensimmäinen hotellini tyhjennettiin kuitenkin aamulla, koska se oli evakuointialueella.Toiseksi yöksi ajoin Orlandoon sisä-Floridaan. Päättelin, että siellä on turvallisempaa kuin etelässä, koska hurrikaani kerää voimansa merestä.Kymmenettuhannet muutkin olivat päätyneet samaan, ja Orlandon hotellit olivat viikonloppuna täynnä. Pitkän ajon jälkeen löysin itseni hotellin porealtaasta toisen myrskypakolaisen kanssa.Mies kehotti minua antamaan elämäni Jeesukselle, koska aika käy vähiin. ”Muuten joudut helvettiin”, hän sanoi.Myrsky stressasi selvästi muitakin kuin minua.yöksi hakeuduin hätämajoitukseen keskikouluun. Siellä nyt ainakin olisi turvallista: jumppasalissa ei ole ikkunoita. Sitä paitsi halusin nähdä, minne menevät ne, joilla ei ole varaa hotelliin edes hurrikaaniyönä.Tätäkään en ollut aiemmin ymmärtänyt: hurrikaanisuojat ovat niille, joilla ei ole muuta paikkaa, minne mennä. Niihin päätyvät kodittomat ja ne, jotka asuvat trailereissa eli asuntovaunutaloissa. Trailerit kun hajoavat myrskyssä betonitaloa helpommin.Siksi hurrikaanit ovat vaarallisimpia köyhille.Etukäteen minua varoitettiin hätämajoituksesta. Tavarasi varastetaan, sanoi yksi mies. Olet vielä yksinkin.No en ihan. Hätämajoituksiin hakeutui tänä viikonloppuna 70 000 floridalaista.ei kuitenkaan voinut mennä tyhjin käsin, joten kävin kaupassa. Lauantaina supermarketista oli jo leipä ja vesi loppu. Myös kaikki liha oli mennyt kuin Suomessa joulukinkut.Ostin tonkan vihreää jääteetä ja talousrullaa. Wc-paperi loppuu festareillakin ensimmäisenä.Kun saavuin koululle lauantaina iltapäivällä, parkkipaikalla oli jo kymmeniä autoja. Muistin kameramiehen sanat ja jätin autoni kauas puista.Ovella minulta pyydettiin ajokortti, mutta laukkujani ei tutkittu alkoholin ja aseiden varalta, kuten Houstonissa. ”Voit valita paikan, mutta ahdasta tulee”, sanoi nainen ovella.Sisällä jumppasalissa oli jo parisataa ihmistä omilla patjasaarekkeillaan. Paljon perheitä, lapsia, vanhuksia. Latinoita, valkoisia, mustia. Ja koiria: nykyisin hätämajoitukseen otetaan eläimiä, koska muuten niin moni jää turvattomaankin kotiin niiden takia.Yhdellä oli lilat korvat. Emäntä kertoi värjänneensä ne itse.Harhailin koripallokorin alla, kun huonosti englantia puhuva mies tuli pyytämään minua viereensä. Allerginen vaimo ei halunnut patjanaapuriksi koiraihmistä.Kun levitin lattialle makuupussini, tunsin itseni amatööriksi. Muut olivat tulleet ilmapatjojen ja sähköpumppujen kanssa. Jumppasalissa kuului tasainen puhku, kun patjoja täytettiin.kolmesataa toisilleen vierasta ihmistä tekee jumppasalissa?Tuijottaa kännykkää. Syö. Nukkuu. Pelaa lautapelejä. Jaloittelee ulkona. Ja lataa akkuja: matkalla naistenvessaan piti hypätä kännykkäkasan yli.Myrskyn tulo hidastui päivällä. Sateen piti alkaa lauantai-iltana, mutta uusi ennuste olikin sunnuntai.Jumppasalin nurkassa istuivat shortsiasuiset poliisit. Välillä he kiersivät salia aseet vyöllä.Kahdeksalta tarjoiltiin illallista: kananugetteja, ketsuppia, kuppi säilykehedelmiä, mehu. Vähän kuin amerikkalainen koululounas. Jonossa tuntemattomat alkoivat jutella.Nopeasti kävi ilmi, että suurin osa yöpyjistä osasi hyvin vähän englantia. Asuntovaunupuistoissa on paljon maahanmuuttajia Väli-Amerikasta. Nopeasti kävi ilmi myös, että kaikilla oli samoja pelkoja.”Hätäsuoja kuulostaa niin pahalta. Mutta täällä on paljon rauhallisempaa kuin kuvittelin”, sanoi yksi nainen.

Jopa tylsää. Tylsä on hyvä. Tylsä on turvallista.loppui ennen kymmentä illalla, kun kaikkien kännykät alkoivat huutaa. Hätämerkki. Ruudulle lävähti teksti, että asuntovaunupuistot on määrätty välittömästi pakolliseen evakkoon.Se tarkoittaa sitä, että koulu täyttyy. Ovelle alkaa tulla jonoa.Se on myös minun valomerkkini. Minä sentään voin mennä hotelliin. Vien tilaa joltakulta, joka oikeasti tarvitsee sitä.Kun rullaan makuupussini kasaan, nainen ovella sanoo kuin Hill Street Bluesin poliisipäällikkö: ”Let’s be careful out there! (Ollaan sitten varovaisia siellä!)”Yritetään.