The New York Times -lehti löysi hurrikaanien kaimat: Irma, 92, ja Harvey, 104, ovat olleet naimisissa 75 vuotta

Ulkomaat

The New York Times -lehti löysi hurrikaanien kaimat: Irma, 92, ja Harvey, 104, ovat olleet naimisissa 75 vuott

Orlando

Hurrikaanit

Kyse on

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Videokooste kertoo hurrikaani Irman vaiheista.