Miamin finanssikorttelit muuttuivat joiksi, Tampan kaduilla hoiperteli dinosaurus – tältä Irma näyttää Floridassa kuvatuilla videoilla

Miamin finanssikorttelit muuttuivat joiksi, Tampan kaduilla hoiperteli dinosaurus – tältä Irma näyttää Florida

Video footage shows flooded streets in Brickell, Miami as Hurricane Irma moves north through Florida pic.twitter.com/lZeNY5Qkqnhttps://t.co/lZeNY5Qkqn — NBC News (@NBCNews) 11. syyskuuta 2017 https://twitter.com/NBCNews/status/907035241130405889

Good Samaritans rescue diver who washed up near West Palm Beach, Florida amid Hurricane #Irmahttps://twitter.com/hashtag/Irma?src=hash. https://t.co/Li0MaLLQk4https://t.co/Li0MaLLQk4 pic.twitter.com/Q9CgeugyPAhttps://t.co/Q9CgeugyPA — ABC News (@ABC) 11. syyskuuta 2017 https://twitter.com/ABC/status/907127118798213120

Eerie Automated Voice System, Alarms, & Emergency Flashing Lights Among Damage By Hurricane #Irmahttps://twitter.com/hashtag/Irma?src=hash!

Taken just a short time ago in Miami, FL pic.twitter.com/YEWS3QUX1Thttps://t.co/YEWS3QUX1T — LiveStormChasers (@LiveStormChaser) 11. syyskuuta 2017 https://twitter.com/LiveStormChaser/status/907122304286674944

From Kevin Criado in Kendall pic.twitter.com/0c9L8Q2BUDhttps://t.co/0c9L8Q2BUD — Miami Herald (@MiamiHerald) 10. syyskuuta 2017 https://twitter.com/MiamiHerald/status/907014775065989126