Tuhannet ihmiset kokoontuvat muistamaan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen uhreja New Yorkissa – Video: asiantuntijat kertovat, kuinka WTC-iskut muuttivat maailmaa

Ulkomaat

Tuhannet ihmiset kokoontuvat muistamaan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen uhreja New Yorkissa – Video: asian

Tuhansien ihmisten

https://www.washingtonpost.com/national/us-commemorates-911-thousands-expected-at-ground-zero/2017/09/11/adec1820-96a8-11e7-af6a-6555caaeb8dc_story.html?hpid=hp_hp-more-top-stories-2_sept11-335am%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.6470738464c9

Muistotilaisuus on

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Syyskuun 11. päivän