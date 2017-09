Irma-hurrikaani vaimeni trooppiseksi myrskyksi, Kuuba ilmoitti hirmumyrskyn tappaneen kymmenen ihmistä – Floridassa varoitetaan yhä hengenvaarallisista tulvista

Ulkomaat

Irma-hurrikaani vaimeni trooppiseksi myrskyksi, Kuuba ilmoitti hirmumyrskyn tappaneen kymmenen ihmistä – Flori

Karibianmerellä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Montako kuoli Irma-hirmumyrskyn takia?

Kuinka suuret aineelliset vahingot se aiheutti?

I've expanded the state of emergency to include all 159 counties in GA. Read more: https://t.co/O8ZqX9wScAhttps://t.co/O8ZqX9wScA — Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) September 10, 2017 https://twitter.com/GovernorDeal/status/906925844442095616

Missä myrsky on nyt ja miten se vaikuttaa?

Mitä tapahtuu seuraavaksi?