Jopa miljoonat kodit olivat jäädä veden alle, mutta yllättäen merenpinta laski – ilmatieteellinen onnenpotku selittää, miksi Irma ei upottanut Floridan länsirantaa

Ulkomaat

Jopa miljoonat kodit olivat jäädä veden alle, mutta yllättäen merenpinta laski – ilmatieteellinen onnenpotku s

God

Hurrikaanin reitissä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Voimakkaassa

Ilmatieteellisesti

Myrskyn

Pahinta

Tiistaina