Puola vetäytyi kiistassa – aikoi kuvittaa passit ”kahdella tärkeällä puolalaisella muistomerkillä” jotka nykyään sijaitsevat Ukrainassa ja Liettuassa

Ulkomaat

Puola vetäytyi kiistassa – aikoi kuvittaa passit ”kahdella tärkeällä puolalaisella muistomerkillä” jotka nykyä

Kiova

Puola

Nykyinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Нові паспорти РП: нашим взаєминам завжди була притаманна мудрість і взаємна повага у розумінні історичного минулого https://t.co/DWd2zJ4eW4https://t.co/DWd2zJ4eW4 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017 https://twitter.com/PavloKlimkin/status/907280081042767872

Sen